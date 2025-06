Usa proteste a Los Angeles dopo raid anti-migranti Trump invia Guardia Nazionale e attacca | Governatore e sindaco incapaci – VIDEO

Le proteste a Los Angeles esplodono nel caos, dopo i raid anti-migranti ordinati da Trump, che ha inviato la Guardia Nazionale. La tensione raggiunge il suo apice, con Pete Hegseth che avverte: “Se la violenza persiste, i Marines saranno mobilitati”. La California si trova al centro di un conflitto acceso tra sicurezza e diritti umani, mentre il governatore e il sindaco vengono accusati di incapacità nel gestire la crisi. La situazione rimane incerta, con ricadute che potrebbero scuotere l’intera nazione.

Pete Hegseth ha avvertito: “Se la violenza dovesse continuare, verranno mobilitati anche i Marines in servizio attivo a Camp Pendleton, sono in stato di massima allerta” Tensione altissima in California dopo i recenti raid dell’agenzia federale per l’immigrazione (ICE) contro i migranti irreg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it