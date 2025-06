USA pronti a lasciare l’Ucraina | Macron e Starmer non superano il trauma dell’abbandono

parte le proprie ambizioni, consapevoli che il cuore della strategia europea si sta spostando oltre l'ombrello americano. Parigi e Londra affrontano un bivio: adattarsi alle nuove realtà o rimanere ancorati a illusioni di un fronte unito con Washington. La sfida è aperta, e il futuro dell'Europa potrebbe dipendere dalla capacità di fare scelte coraggiose e indipendenti. Ma quale sarà la strada da seguire?

Parigi e Londra non riescono a venire a patti col progressivo abbandono americano dell'Ucraina. Washington oggi nega il suo appoggio alla difesa aerea nel quadro del progetto di sicurezza che la "coalizione dei volenterosi" a guida franco-britannica intende attuare a beneficio di Kiev. In Europa qualcuno ha già capito che dovrà fare a meno degli USA. Altri invece no. "Essere realisti". I governi di Francia e Regno Unito sembrano aver messo da parte almeno i propositi di dispiegamento delle truppe di peacekeeping in Ucraina. Stanno quindi cercando di delineare una strategia che tenga conto dell'uscita degli USA dal teatro.