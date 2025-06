Usa New York Times | L’Italia tra le mete imperdibili dell’estate

L’Italia si riconferma tra le mete più ambite dell’estate, come evidenziato dal New York Times e rilanciato dal Ministero del Turismo italiano. Dalle eleganti spiagge di Forte dei Marmi alle suggestive colline del Chianti, passando per il fascino barocco di Lecce, la vivacità di Roma e la bellezza di Porto Ercole, il nostro paese offre un patrimonio unico che continua a conquistare viaggiatori da tutto il mondo. Scopriamo insieme le meraviglie che rendono l’Italia una destinazione senza eguali.

Dalle spiagge di Forte dei Marmi alle colline del Chianti, passando per il fascino barocco di Lecce, la vitalità di Roma e la bellezza mediterranea di Porto Ercole: l’Italia si conferma una destinazione d’eccellenza per il turismo internazionale, sottolinea il ministero del Turismo in un post su Instagram che rilancia il New York Times. Cinque luoghi simbolo della nostra ricchezza culturale, paesaggistica ed enogastronomica, raccontati dalla stampa estera come esempi della vera Dolce Vita italiana. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

