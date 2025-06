Usa | ancora proteste a Los Angeles contro arresti immigrati auto in fiamme L’intervento della polizia

Le proteste a Los Angeles continuano a scuotere la città, con manifestanti che chiedono libertà per gli immigrati arrestati, mentre le forze dell’ordine rispondono con gas lacrimogeni. La tensione tra cittadini e autorità si intensifica, riflettendo un dibattito acceso sulla politica migratoria americana. La situazione rimane critica e in evoluzione, e il mondo osserva attentamente le implicazioni di questi eventi.

Dopo che le autorità federali americane per l’immigrazione hanno arrestato decine di persone in tutta Los Angeles, i manifestanti si sono riversati in piazza per chiederne il rilascio. La polizia in assetto antisommossa ha risposto con gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti. Le autorità per l’immigrazione degli Stati Uniti hanno esteso le attività nell’area di Los Angeles in seguito alle proteste presso un centro di detenzione federale e alla risposta della polizia che ha incluso gas lacrimogeni, granate stordenti e l’arresto di un leader sindacale. Il personale della Border Patrol in assetto antisommossa e maschere antigas è rimasto di guardia sabato all’esterno di un parco industriale nella città di Paramount, lanciando gas lacrimogeni mentre passanti e manifestanti si radunavano sui marciapiedi e dall’altra parte della strada, schernendo le autorità e registrando gli eventi con gli smartphone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: ancora proteste a Los Angeles contro arresti immigrati, auto in fiamme. L’intervento della polizia

In questa notizia si parla di: Angeles Polizia Proteste Arresti

Los Angeles, la polizia usa i gas lacrimogeni - Le tensioni a Los Angeles si intensificano, con la polizia che ricorre nuovamente ai gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti contrari alle operazioni di immigrazione.

Venerdì gli agenti dell’ICE hanno compiuto almeno tre operazioni in diversi luoghi di Los Angeles per trovare e arrestare presunti migranti irregolari, a cui sono seguite violente proteste Partecipa alla discussione

Una giornata di arresti e proteste a Los Angeles Partecipa alla discussione

