Urne vuote e piazze piene | l’incubo della sinistra ritorna sul referendum che non raggiungerà il quorum

Urne vuote e piazze piene: un’immagine che riassume il ciclo della sinistra, ancora una volta condannata al fallimento. Il referendum, simbolo di promesse non mantenute, non raggiungerà il quorum e non cambierà nulla nel centrosinistra. La stagione della Schlein sembra destinata a chiudersi senza lasciare traccia, mentre il Paese aspetta risposte concrete. È arrivato il momento di guardare avanti, oltre le illusioni di una politica che fatica a rinnovarsi.

Questo referendum è lo specchio dei fallimenti della sinistra. Non raggiungerà il quorum e non servirà nemmeno a far chiarezza nel centrosinistra o nel Pd perché un disco che si balla per una stagione (cioè la Schlein) non è di per.

