Urne vuote e piazze piene | l’incubo della sinistra ritorna sul referendum che non raggiungerà il quorum

Urne vuote e piazze piene: il ritorno dell’incubo della sinistra si materializza nel referendum che non raggiungerà il quorum. Un segnale evidente dei fallimenti interni, senza impatti concreti sul futuro del centrosinistra o del Pd. La partita rimane aperta, ma la vera domanda è: riuscirà questa stagione a cambiare davvero le sorti di un’identità politica in crisi? Solo il tempo potrà dirlo.

