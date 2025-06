Urne aperte su referendum e ballottaggi

Le urne sono aperte fin dalle prime luci dell'alba, dando il via a una giornata cruciale per il futuro del Paese. In tutto 15 città si contendono il proprio sindaco nel secondo turno delle amministrative, mentre i cittadini sono chiamati a votare su cinque referendum che potrebbero cambiare leggi fondamentali sul lavoro e sulla cittadinanza. La partecipazione sarà determinante: solo con l’affluenza di oltre il 50% si potrà validare il voto. Scopriamo insieme come evolverà questa importante giornata di democrazia.

7.00 Si sono aperte le urne per i 5 referendum abrogativi e, in 15 città , per il secondo turno delle amministrative, per scegliere il sindaco. Oggi si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. I referendum -4 sul lavoro e uno sulla cittadinanza- saranno validi solo se si raggiungerà il quorum, cioè se andrà a votare la maggioranza (50% +1) degli aventi diritto. Il dato definitivo dell'affluenza uscirà a seggi chiusi. I ballottaggi a Matera e Taranto e in altre 13 città sopra i 15mila abitanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

