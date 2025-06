Urne aperte per il referendum | i 5 quesiti e le ragioni del Sì e del No | La guida completa

Le urne sono aperte per il referendum, un momento cruciale di democrazia partecipativa. I cinque quesiti affrontano temi sensibili come lavoro e cittadinanza, offrendo l’opportunità di esprimere la propria opinione. In questa guida completa, scoprirai i dettagli di ogni quesito, le ragioni del Sì e del No e le posizioni dei partiti, per fare una scelta consapevole e informata.

Referendum 8-9 giugno, guida ai primi due quesiti. Meno disparità di diritti e licenziamenti più costosi: le ragioni del Sì (e gli effetti paradossi) - Il referendum del 89 giugno propone due quesiti chiave: ridurre le disparità di diritti e rendere più costosi i licenziamenti.

Urne aperte per il referendum fino a domani, lunedì, alle 15 - Si vota per cinque quesiti, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Oggi, domenica, fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Poi lo spoglio IN DIRETTA sul nostro sito. Senza il raggiungimento del q ... rainews.it scrive

Urne aperte per i Referendum: tutto quello che c’è da sapere su voto, schede e quesiti - Oggi domenica 8 e domani lunedì 9 giugno 2025 gli elettori italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi riguardanti il lavoro e la cittadinanza. Si vota ... irpinianews.it scrive

Referendum 2025, diretta risultati affluenza/ 5 Quesiti lavoro e cittadinanza: come si vota, info sul quorum - Referendum 2025, diretta risultati affluenza: urne aperte oggi 8 giugno 2025 e domani 9 giugno. Come si vota i 5 quesiti: rebus sul quorum ... Segnala ilsussidiario.net

REFERENDUM 8-9 GIUGNO, ecco i cinque quesiti