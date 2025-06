Urne aperte per il referendum anche in Friuli Venezia Giulia l' affluenza alle 12 00

Apertura delle urne in Friuli Venezia Giulia per i cinque referendum su Lavoro e Cittadinanza, con una prima affluenza alle 12.00 ancora timidamente sotto la media nazionale. Con il 7,30% dei votanti già alle urne, le dinamiche si svelano pian piano: Udine si ferma al 6,85%, mentre Pordenone mostra segnali di crescita. Resta da scoprire come evolverà questa giornata cruciale per il futuro della regione e del paese.

Urne aperte anche in Friuli Venezia Giulia per i cinque referendum su Lavoro e Cittadinanza. Alle 12 di oggi, domenica 8 giugno 2025, dei 932.600 aventi diritto in Friuli Venezia Giulia aveva votato il 7,30%. Udine sotto la media nazionale per affluenza (6,85%) seguono a crescere, Pordenone (7.

