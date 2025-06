Urne aperte per i cinque referendum | attesa per i primi dati sull' affluenza

Alle prime luci dell’alba, le urne si sono aperte per i cinque referendum che coinvolgono gli aretini, segnando un momento cruciale di partecipazione democratica. Con cinque quesiti e schede pronte a ricevere sì o no, cittadini pronti a far sentire la propria voce sono chiamati a decidere se abrogare o meno le norme proposte. L’attesa cresce ora per i primi dati sull’affluenza, che sveleranno il livello di impegno della comunità in questa importante consultazione.

Questa mattina alle 7 si sono aperte le urne per il voto degli aretini al referendum. Sono cinque i quesiti ammessi che corrispondono ad altrettante schede sulle quali apporre un sì o un no per esprimere la propria volontà se abrogare o meno la norma presente nella domanda.

