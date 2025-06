Uribe impennata di follower dopo l' agguato a Bogotà Com' è il sentiment

Dopo l'agguato a Bogotà, i follower di Miguel Uribe Turbay sono letteralmente esplosi sui social, con un incremento sorprendente e inaspettato. La sua vicenda ha generato un mix di emozioni, tra solidarietà, preoccupazione e sostegno. Il sentiment complessivo sembra virare verso una forte empatia e desiderio di chiarezza, riflettendo come eventi drammatici possano catalizzare l’attenzione e la vicinanza del pubblico. Una dinamica che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua campagna elettorale.

Sono cresciuti a dismisura i follower di Miguel Uribe Turbay, il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane rimasto ferito dopo un agguato a colpi di arma da fuoco a Bogotà, durante un comizio elettorale. In poche ore, i profili social ufficiali di Uribe Turbay hanno attirato l'attenzione dei frequentatori della rete. In particolar modo, si parla di un +102mila seguaci su Instagram, di un +54mila su TikTok, di un +33mila su X, di un +26mila su Facebook e di un +1,5mila su Youtube. Non solo: online la parola chiave nominativa Miguel Uribe ha generato nelle ultime 18 ore 8.2 milioni di interazioni.