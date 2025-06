Uomo spara in testa alla moglie e la uccide | dramma in casa a Lecce

Tragedia sconvolge Lecce: un uomo ha sparato e ucciso la moglie, lasciando la comunità sgomenta. La terribile scena si è consumata nell'abitazione di via Bonifacio, dove il pensionato ha usato una pistola detenuta legalmente. La vittima è morta sul colpo, e l’autore del gesto è stato subito arrestato dai carabinieri. Un dramma familiare che apre profonde riflessioni sulla violenza domestica e la fragilità dei rapporti umani.

