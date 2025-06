Uomini e Donne Mario Cusitore tra nuove dame | poi svela cosa ha fatto Ida Platano

Mario Cusitore, ex protagonista di Uomini e Donne, torna a far parlare di sé con rivelazioni sorprendenti. Ospite di CasaLollo2, il cavaliere napoletano ha svelato dettagli sulla sua vita sentimentale, commentato le nuove dame e lanciato frecciate velenose rivolte a Ida Platano e altri volti noti del programma. Scopriamo insieme cosa ha fatto davvero Ida Platano e quale sarà il suo prossimo passo nel mondo di Uomini e Donne.

Mario Cusitore, ex protagonista di Uomini e Donne, è tornato a farsi sentire. Ospite del format CasaLollo2, prodotto da LolloMagazine.it, il cavaliere napoletano ha raccontato la sua attuale condizione sentimentale, ha commentato gli sviluppi del parterre e ha lanciato frecciate che non sono passate inosservate. In particolare, non ha risparmiato parole per Margherita Aiello, Ida Platano e per un possibile rientro nel programma. Mario Cusitore pronto a tornare a Uomini e Donne. Durante l’intervista, Mario Cusitore ha confermato di essere ufficialmente single. Nonostante i rumors su nuovi flirt o contatti con dame arrivate dopo la sua uscita, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha chiarito: “Ho notato volti interessanti, lo ammetto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it