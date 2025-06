Uomini e Donne Mario Cusitore | Ho gestito male il mio percorso o forse ero ancora legato al passato

Mario Cusitore, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne e corteggiatore di Ida Platano, riflette sul suo percorso sentimentale: tra errori e legami passati, si chiede se abbia gestito al meglio le sue emozioni. Ora, pronto a ripartire, dichiara di essere single e di non essere più stato contattato dalla redazione. La sua storia dimostra che, anche nei momenti più difficili, c’è sempre una possibilità per riscoprire sé stessi e aprire nuovi capitoli.

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ed ex corteggiatore di Ida Platano, Mario Cusitore, pronto a rimettersi in gioco: "Sono single, la redazione non mi ha più richiamato". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Ho gestito male il mio percorso o forse ero ancora legato al passato "

In questa notizia si parla di: Uomini Donne Mario Cusitore

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Uomini e Donne. che fine ha fatto Mario Cusitore. Il gossip (nuovo) con Ida Platano • L'ex cavaliere è lontano dalla tv ormai da un po', cosa sta facendo dopo aver lasciato Uomini e Donne e cosa è accaduto con Ida Partecipa alla discussione

Uomini e Donne, Ida Platano svela di aver risentito Mario Cusitore: "Ecco quando è successo" https://torresette.news/rubriche/social-network/2025/06/05/uomini-e-donne-ida-platano-svela-di-aver-risentito-mario-cusitore-ecco-quando-e-successo… #uominied Partecipa alla discussione

Uomini e donne, Cusitore e il possibile ritorno tra gli Over: 'Magari a settembre' - Mario Cusitore sarebbe pronto a tornare nel cast di Uomini e donne e ha escluso una sua partecipazione a Temptation Island come tentatore ... Lo riporta it.blastingnews.com

“Vado via per sempre” Uomini e Donne, l’amato protagonista lascia: l’annuncio - Mario Cusitore, noto protagonista del trono Over di Uomini e Donne, non tornerà nella nuova edizione, lasciando i fan con interrogativi sul suo futuro e sulla sua relazione con Ida Platano ... Riporta bigodino.it

Uomini e Donne. che fine ha fatto Mario Cusitore. Il gossip (nuovo) con Ida Platano - L'ex cavaliere è lontano dalla tv ormai da un po', cosa sta facendo dopo aver lasciato Uomini e Donne e cosa è accaduto con Ida ... Riporta msn.com