Università nuovo bando dell' Upo a supporto dei giovani ricercatori

L’Università del Piemonte Orientale dà il via a una nuova opportunità per i giovani ricercatori con il bando "Sparkle@Upo2025". Questo incentivo mira a sostenere progetti innovativi e di alto livello, riconoscendo il talento e la passione dei ricercatori europei emergenti. Le ricercatrici e i ricercatori vincitori avranno accesso a risorse e supporto dedicato, aprendo la strada a scoperte che potrebbero rivoluzionare il nostro futuro. Non perdere questa occasione di brillare nel mondo della ricerca!

