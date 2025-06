Università | luci e ombre La parola agli studenti | Vivere qui è difficile le case sono introvabili

Gli studenti di Cesena tracciano un quadro realistico della vita universitaria: tra sfide come affitti alle stelle, trasporti inefficienti e sicurezza precaria, emergono anche punti di forza come le nuove sedi con aule moderne, laboratori attrezzati e servizi di qualità. La loro voce rivela luci e ombre di un’esperienza che, nonostante le difficoltà, offre opportunità uniche. Ora, ascoltiamo direttamente la loro prospettiva sulle sfide e i successi di vivere e studiare qui.

Affitti alle stelle, trasporti inefficienti, università poco flessibile, e (talvolta) percezione di poca sicurezza per le strade. Il quadro della vita universitaria a Cesena, così come tracciato dagli studenti, non è sempre roseo, anche se, tra luci e ombre, sono tanti anche i punti a favore. Primo: le sedi universitarie nuove, con grandi aule per lo studio e le lezioni, laboratori attrezzati, bar e servizi igienici ben tenuti, parcheggi gratuiti per gli studenti (non in tutte le sedi). Anche i numeri cofermano un trend positivo, tracciato a inizio di quest’anno. Il 2025 segna una crescita del +3% del numero di matricole iscritte nella sede di Cesena, nonostante il calo degli studenti fuorisede provenienti da altre regioni italiane, dovuto principalmente all’aumento del costo della vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it