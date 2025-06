Unione Europea | consultazione pubblica per rivedere gli aiuti di Stato sull' edilizia abitativa

L’Unione Europea torna a focalizzarsi sulla crisi abitativa, avviando una consultazione pubblica per rivedere le normative sugli aiuti di Stato nel settore edilizio. Con l’obiettivo di favorire maggiore flessibilità e risolvere l’emergenza alloggi, la Commissione invita cittadini e stakeholder a contribuire entro luglio. Al termine, e con l’approssimarsi delle ferie, Palazzo Berlaymont procederà a definire nuove strategie per affrontare questa sfida cruciale per il futuro europeo.

Più flessibilità negli aiuti di Stato per gli alloggi. L'Unione Europea torna a focalizzarsi su alcuni dei dossier lasciati un po' da parte nel 2025: uno di questi è quello della crisi abitativa. La Commissione ha dato il via ad una consultazione pubblica per rivedere le norme sugli aiuti di Stato per affrontare l'emergenza alloggi. La consultazione finirà a luglio. Poi, al massimo al rientro dalle ferie, Palazzo Berlaymont procederà a comunicare le nuove norme. Ad occuparsi del dossier è innanzitutto la vice presidente esecutiva con delega alla Transizione Teresa Ribera, uno dei pochi membri socialisti di una Commissione targata inesorabilmente Ppe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unione Europea: consultazione pubblica per rivedere gli aiuti di Stato sull'edilizia abitativa

In questa notizia si parla di: Consultazione Aiuti Stato Unione

La Commissione Europea avvia consultazione sugli aiuti di Stato per l'edilizia abitativa - La Commissione Europea apre una nuova fase di confronto con una consultazione pubblica sugli aiuti di stato nel settore dell’edilizia abitativa, puntando a rendere più accessibili le case per tutti.

Unione Europea: consultazione pubblica per rivedere gli aiuti di Stato sull'edilizia abitativa - La Commissione Europea avvia una consultazione per rivedere le norme sugli aiuti di Stato per affrontare la crisi abitativa. Scrive msn.com

La commissione propone nuove regole sugli aiuti di stato per l’edilizia abitativa accessibile - L’Unione europea avvia una consultazione per rivedere le norme sugli aiuti di stato all’edilizia abitativa accessibile, con l’obiettivo di ampliare il sostegno e semplificare le regole nelle città eur ... Segnala gaeta.it

Ue rivede aiuti di Stato per sostenere edilizia abitativa - La Commissione vuole rivedere le regole sugli aiuti di Stato per migliorare l'accesso all'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Sulla proposta avvia così una consultazione pubblica, fino a fine lug ... Da msn.com