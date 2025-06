Unghie estate 2025 il nude domina le tendenze | da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni le star scelgono la semplicità

Unghie estate 2025: il nude domina le tendenze, conquistando il cuore delle star italiane. Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, le celebrity preferiscono la semplicità raffinata, incarnando uno stile che unisce eleganza e naturalezza. La stagione calda si apre con nuance delicate e look minimal, simbolo di una bellezza autentica e senza tempo. Ecco come rendere le vostre unghie il vero must dell’estate!

L?estate è arrivata e con lei le tendenze più hot. A dettare legge? Le regine indiscusse del : da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis e il loro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Unghie estate 2025, il nude domina le tendenze: da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni, le star scelgono la semplicità

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Estate Tendenze Lellis Ferragni

A dispetto della loro allure bon ton, gli abiti in pizzo Sangallo tornano più irriverenti che mai tra le tendenze della Primavera-Estate - Gli abiti in pizzo Sangallo, simbolo di eleganza bon ton, si reinventano quest'estate con un tocco irriverente.

Tendenze estate 2023: i jeans con i tagli in vita di Chiara Ferragni sono i pantaloni da avere ora - La tendenza dei pantaloni cut out, lanciata dalle sfilate Primavera/Estate 2023, ha conquistato anche Chiara Ferragni che ha sfoggiato un paio di jeans ‘ritagliati’ in denim scuro. Da diverse ... Segnala fanpage.it

Chiara Ferragni con il micro bikini dà il via all’estate e decreta il costume must have dell’anno - Chiara Ferragni dà il via all'estate pubblicando le prime foto in costume e decretando il ritorno del micro bikini a triangolo ... Segnala fanpage.it

Chiara Ferragni, una habitué della Versilia - Forte dei Marmi è il suo luogo di vacanza preferito: Chiara Ferragni ha trascorso in Versilia gli ultimi giorni di maggio e il ponte del 2 giugno. Si divide tra hotel di lusso e spiaggia, con tante fo ... Scrive lanazione.it

1 novembre 2021