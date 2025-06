Ungheria | studenti si collegano con astronauti cinesi a Classe di Tiangong

Venerdì a Budapest, studenti ungheresi hanno avuto l’opportunità unica di dialogare con astronauti cinesi a bordo della stazione spaziale Tiangong. In questa speciale sessione di domande e risposte, i giovani hanno esplorato i misteri dello spazio, alimentando la loro curiosità e il desiderio di scoprire di più sull’universo. Unitevi a noi in questa affascinante “Classe di Tiangong” e scoprite cosa hanno chiesto gli studenti agli astronauti, immergendovi nel futuro dell’esplorazione spaziale. Per visualizzare il video, visitate l’indirizzo: ...

Venerdi' a Budapest si e' tenuta una speciale sessione di domande e risposte sulla scienza spaziale con gli astronauti cinesi a bordo della stazione spaziale Tiangong. Unitevi a noi in questa "Classe di Tiangong" e scoprite cosa hanno chiesto gli studenti agli astronauti.

