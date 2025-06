Undici furti con spaccata in 4 mesi per rubare scatolette di tonno e formaggio | condannati 2 ladri seriali

Una lunga scia di furti con spaccata ha sconvolto la tranquillità della zona negli ultimi quattro mesi, con 11 colpi messi a segno, spesso nello stesso giorno. Due ladri seriali sono stati finalmente condannati, segnando un importante passo avanti nella lotta contro questi crimini. La loro audace attività ha causato danni ingenti e tentativi di furto che mettevano a rischio la sicurezza di tutta la comunità. È...

Undici furti con la tecnica della spaccata messi a segno in appena quattro mesi, in alcuni casi colpendo addirittura tre volte nello stesso giorno, facendo danni per migliaia di euro per portare via bottini a volte veramente risbili, come scatolette di tonno, formaggio e bottiglie di alcolici. E'. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Undici furti con spaccata in 4 mesi per rubare scatolette di tonno e formaggio: condannati 2 ladri seriali

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Undici Furti Spaccata Mesi

Furto con spaccata sotto casa. Auto nel mirino di ladri e vandali - Atti di microcriminalità che hanno un impatto anche vandalico sulle proprietà delle vittime. L’altra notte per la seconda ... Si legge su msn.com

Furgoni per spaccare, estintori per fuggire, TikTok per vantarsi. I colpi della banda che ha provato a uccidere 3 carabinieri - Tre batterie un unico denominatore: furti e rapine con la tecnica della cosiddetta spaccata ... responsabili di undici colpi fra furti e rapine messi a segno e tentati in 13 mesi. romatoday.it scrive

Undici mesi per il furto di due prosciutti - È stato così arrestato per furto aggravato in flagranza di reato ... finito a processo per direttissimo ieri mattina dove ha patteggiato 11 mesi di reclusione. Oltre a due prosciutti crudi ... Riporta ilgiorno.it

Rimini: furti con “spaccate”, 3 arresti