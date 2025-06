Una mozione per la Palestina Le associazioni scrivono al Comune

Venerdì mattina, diverse associazioni forlivesi hanno inviato al Comune una coraggiosa mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, con Gerusalemme Est come capitale. Questa iniziativa unisce voci ambientaliste, giovani attivisti e cittadini impegnati per promuovere pace, sovranità e diritti umani. Un gesto che riafferma l’impegno della comunità locale nel sostenere cause globali di giustizia e solidarietà. È fondamentale che la nostra voce si faccia sentire anche a livello istituzionale.

Una mozione per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina, sovrano e indipendente, con capitale Gerusalemme Est. Fa parte della lettera che venerdì mattina varie associazioni forlivesi hanno recapitato in Comune. La missiva è indirizzata al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali. È firmata dai Parents For Future, sia la sezione italiana che forlivese, Fridays For Future Forlì, Extinction Rebellion Romagna, Unione degli Universitari, Forlì Città Aperta, Comitato No Megastore, Legambiente Forlì-Cesena, Cooperativa sociale Equamente, Arci, Anpi, Cgil, Mani rosse antirazziste Forlì e la Comunità albanese di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Una mozione per la Palestina". Le associazioni scrivono al Comune

