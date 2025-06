Una donna sviene al concerto di Al Bano lui prova a risvegliarla con un acuto

Un momento inaspettato e surreale ha preso vita al concerto di Al Bano, quando una donna si è improvvisamente accasciata tra il pubblico. Con spirito ironico, il cantante ha deciso di risvegliarla con un acuto coinvolgente, trasformando l’accaduto in un episodio memorabile. Mentre l’artista annuncia il suo ritorno in Russia per un concerto per la pace, tra le polemiche e le ambizioni, il suo sorriso rimane luminoso: non teme critiche o accuse, perché la musica unisce oltre ogni confine.

Momento surreale al concerto di Al Bano, con il cantante che dopo lo svenimento di una spettatrice tra il pubblico prova a prendere la cosa con ironia, cantando per invocare il suo risveglio. Intanto Al Bano annuncia il ritorno in Russia per un concerto per la pace: "Non temo eventuali critiche dall'Italia e neanche le accuse di essere vicino a Vladimir Putin". 🔗 Leggi su Fanpage.it

