Un weekend di basket con street food e musica Torna in città il torneo di 3vs3

Preparati a vivere un weekend all'insegna del basket, del buon cibo di strada e della musica coinvolgente! Dopo il successo delle prime due edizioni, il torneo di 3 contro 3 torna ad animare Arezzo, questa volta nel suggestivo parco di via Emilia, uno dei luoghi più amati dagli sportivi cittadini. Un’occasione imperdibile per divertirsi, socializzare e scoprire nuove passioni: non mancare!

Dopo aver colorato piazza san Jacopo lo scorso anno, il torneo di basket di tre contro tre ritorna ad Arezzo e stavolta la location sarà quella del parco di via Emilia, luogo di uno dei campetti più frequentati della città. Dopo le prime due edizioni organizzate al vecchio "Playground Kobe" a Le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Un weekend di basket con street food e musica. Torna in città il torneo di 3vs3

In questa notizia si parla di: Basket Città Torneo Street

La città pronta a trasformarsi in “basket city”, per il terzo anno torna il Moab Court Experience - Rimini si prepara a diventare nuovamente la "Basket City" con il ritorno del Moab Court Experience, il format dedicato agli appassionati di basket che per il terzo anno anima il Parco del Mare.