Un uomo stordito dall' alcol e una donna colta da malore | doppio intervento dei sanitari nella tarda serata

Una serata intensa ad Ancona, dove i soccorritori della Croce Gialla sono intervenuti in due distinte emergenze: un uomo, stordito dall'alcol, e una donna colta da malore improvviso. La rapidità e la professionalità degli operatori hanno fatto la differenza in entrambi i casi, dimostrando ancora una volta come la prontezza possa salvare vite. In un contesto di emergenza, ogni secondo conta, e questa vicenda ne è la prova concreta.

ANCONA ‚Äď Doppio intervento nella tarda serata di ieri da parte del personale della Croce Gialla. I sanitari hanno prestato soccorso ad una 55enne che ha accusato un malore in macchina: era sul sedile del passeggero quando ha perso i sensi, il conducente ha accostato e allertato i soccorsi che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ¬© Anconatoday.it - Un uomo stordito dall'alcol e una donna colta da malore: doppio intervento dei sanitari nella tarda serata

In questa notizia si parla di: Doppio Malore Intervento Sanitari

Doppio malore in viale Turati: scatta l'emergenza - Lunedì 12 maggio, una mattinata turbolenta in viale Filippo Turati ha visto un doppio malore, scatenando l'intervento tempestivo dei soccorsi.

Ancona, malore sull'autobus per una 60enne: intervento tempestivo da parte dei sanitari - ANCONA Malore nell'autobus con conseguente trasporto all'ospedale, in codice di media gravità, per una donna di 60anni di origini sudamericane ma residente a Gubbio. E' quanto accaduto oggi, 25 ... Segnala corriereadriatico.it

Malori a Cima Grappa per una 15enne e un 65enne: doppio intervento in alta quota - PIEVE DEL GRAPPA - Doppio intervento del Suem a Cima Grappa tra ... è mosso per recuperare escursionisti che sono stati colti da malore in alta quota, proprio sotto il Sacrario. Secondo msn.com

Doppio intervento polizia per contenere pazienti aggressivi - Doppio intervento nella giornata di ieri a Pisa ... psichiatrici con condotte violente nei confronti del personale sanitario. Lo rende noto la questura pisana. Il primo episodio è avvenuto ... Scrive ansa.it