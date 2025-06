Un Posto al Sole anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025 | Antonietta si avvicina a Marina

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 13 giugno 2025 svelano un intreccio mozzafiato tra i personaggi del nostro borgo. Mentre Gennaro Gagliotti affronta una crisi coniugale, Antonietta si avvicina sorprendendo tutti, specialmente Marina. Tensioni, tradimenti e nuovi legami stanno per rivoluzionare le dinamiche familiari e sentimentali. Scopriamo insieme cosa riserveranno le prossime puntate di questa appassionante soap!

© Instagram @ritarusciano La tensione tra Gennaro Gagliotti e sua moglie Antonietta è destinata ad aumentare nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole. Visto che ogni suo tentativo di sedurre Elena Giordano non andrà a buon fine, Gennaro riverserà la sua frustrazione su Antonietta. Atteggiamenti che innescherà un avvicinamento tra la donna e Marina. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it