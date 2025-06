Un orso sfonda il soffitto e finisce in cucina | lo trovano seduto sul fornello e con le zampe appoggiate sulla stufa Le foto incredibili

Una mattina come tante, trasformata in un episodio da film con un orso che sfonda il soffitto e si sistematizza sulla stufa. Le foto sono incredibili: un animale selvaggio così vicino, seduto sul fornello, che rende questa scena unica al mondo. Alle cinque del mattino, in Kentucky, l’imprevedibilità della natura si è materializzata in modo sorprendente, lasciando tutti a bocca aperta. Ecco cosa è successo quando la fauna selvatica ha deciso di fare visita...

Alle cinque del mattino del 21 maggio, in una casa del Kentucky (USA), la colazione ha preso una piega decisamente inaspettata. Quando l'agente della Kentucky Fish and Wildlife, Derick.

