Un nuovo drone per Taiwan? Cosa sappiamo del Kuai Chi

Taiwan si appresta a potenziare la propria difesa con il nuovo drone marino “Kuai Chi”. Sviluppato dal rinomato National Chung-Shan Institute of Science and Technology, questo unmanned surface vessel rappresenta un passo strategico importante per rafforzare le capacità navali dell’isola. Le prossime settimane saranno decisive per i test che potrebbero ridefinire il panorama della sicurezza taiwanese, consolidando l’autonomia e la deterrenza dell’isola di fronte alle minacce regionali.

Nelle prossime settimane Taiwan si prepara a testare un nuovo unmanned surface vessel, progettato per rafforzare le capacità difensive navali dell'isola. Il drone marino in questione, noto come progetto "Kuai Chi", è stato sviluppato dal National Chung-Shan Institute of Science and Technology (Ncsist), principale ente di ricerca e sviluppo taiwanese nel settore della difesa. Secondo quanto riportato in forma anonima da una fonte militare, il primo test operativo del drone è previsto entro la fine del mese, mentre un test in condizioni di combattimento reale è previsto per il prossimo agosto, all'interno di un'esercitazione missilistica di precisione nel sud di Taiwan.

