Un nuovo colpo all’Inter è tutto vero | scelto il sostituto è asta totale

L'Inter si prepara a sorprendere ancora: un nuovo colpo bomba sta per scuotere il mercato nerazzurro. Con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e supportare Lautaro e Thuram, i dirigenti sono all’opera per assicurarsi un bomber di livello. Tra circa 48 ore si chiuderà la prima fase di trattative, ma le mosse sono già in corso: il club punta forte su Bonny e altri profili promettenti. Il futuro dell’Inter si fa sempre più intrigante, e i tifosi attendono con trepidazione le novità che cambieranno le carte in tavola.

L’obiettivo numero uno dell’Inter per la prossima stagione è chiudere per un bomber che possa dare fiato a Lautaro e Thuram. Tra circa 48 ore terminerà questa prima mini seduta di mercato per le squadre impegnate al Mondiale per club. L’Inter è al lavoro per completare la rosa e l’obiettivo è provare a dare a disposizione del neo tecnico Cristian Chivu un attacco di buon livello. Ora il club nerazzurro proverà a chiudere Bonny mentre tra Luglio e Agosto la priorità della dirigenza milanese è trovare un altro bomber di grande caratura. (Lapresse) TvPlay I Red Devils pagarono oltre 70 milioni all’Atalanta per acquistare Rasmus Hojlund, ma l’affare, chiuso due anni fa, non ha mantenuto le aspettative ed il danese è stato l’ennesimo colpo ‘sballato’ di un club apparso letteralmente allo sbando negli ultimi mesi, rea di trovare l’ennesima delusione nella finale di Europa League contro il Tottenham. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Un nuovo colpo all’Inter, è tutto vero: scelto il sostituto, è asta totale

In questa notizia si parla di: Inter Colpo Tutto Vero

L’Inter stringe per Luis Henrique: ma c’è anche un altro colpo in canna | CM.IT - L'Inter accelera per Luis Henrique, ma c'è anche un altro affare in vista. Il club nerazzurro punta a chiudere prima del Mondiale per Club l'arrivo del jolly brasiliano del Marsiglia.

Solo la Pignoratese, Patteggiese si può permettere di non pagare stipendi e sicuramente L'IRPEF,per 5 mesi,e poi vincere il campionato VERO CHINE? #ndranghetainter #marottaleague #inter #Figc Mafia #SerieA #SerieB #Brescia #anala #Pa Partecipa alla discussione

Mentre Napoli e Inter si giocano lo scudetto, c'è un club che sta ancora inseguendo l'impresa delle imprese. L'incredibile storia dell'Audace Cerignola per cui tutti dovrebbero fare il tifo Finito nel Guinness dei Primati per la più lunga attesa (85 anni) intercorsa tr Partecipa alla discussione

Calciomercato Inter, Di Marzio conferma la bomba: tutto vero! - Nuove indiscrezioni riguardanti il calciomercato dell'Inter confermano le voci che stiamo raccogliendo in questi giorni ... Scrive msn.com

Inter, Di Marzio sgancia la bomba: è tutto vero | News - Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe succedere in casa Inter da qui a breve ... Riporta msn.com

Inter, arriva l’incubo dell’Italia: lo vogliono da 3 anni - L'Inter ha messo gli occhi su un calciatore di grande talento e che è stato un vero e proprio incubo per l'Italia ... Si legge su spaziointer.it