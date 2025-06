Un noto brand danese di articoli per la casa e il giardino apre a Cesena

Un noto brand danese di articoli per la casa e il giardino, simbolo dello stile scandinavo, apre a Cesena il suo nono punto vendita in Emilia-Romagna presso il Centro Commerciale Lungo Savio. Un luogo ideale per scoprire idee innovative, approfittare di sconti esclusivi e cogliere nuove opportunità lavorative. Preparatevi a trasformare i vostri spazi con eleganza e funzionalità , perché questa apertura segna un nuovo capitolo nel design e nella qualità .

In questa notizia si parla di: Casa Danese Articoli Giardino

