Un mese da Leone XIV | simboli ritrovati diplomazia vaticana e una Chiesa che torna a farsi sentire

Un mese da Leone XIV: un periodo di rinascita, simboli ritrovati e una diplomazia vaticana sempre più attiva. La Chiesa sembra finalmente farsi sentire con forza, riaffermando il suo ruolo in un mondo in continuo mutamento. Tra discorsi incisivi e gesti significativi, si percepisce un’armonia nuova che sta lentamente prendendo forma, segnando un ritorno alla centralità e alla vitalità spirituale. E tutto ciò lascia intuire che il cammino intrapreso è destinato a...]

A distanza di un mese, l’attenzione verso Leone XIV, i suoi discorsi e i suoi gesti non accenna a diminuire. Per dirla all’americana, l’ hype è sempre altissimo. Questo mese da Leone, cominciato con la sorpresa di un nome non del tutto inaspettato, ma non certo fra i primi nella classifica del pre-conclave, è proseguito in una normalità percepita come straordinaria, fra gesti e simboli ritrovati, parole importanti e un’armonia che incomincia a fare della Chiesa di Roma un punto di riferimento nuovo, ma antico. I simboli di Papa Leone XIV. È indubbio che, sul piano dei simboli, Leone abbia recuperato quelli del papato sin dalla prima uscita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it