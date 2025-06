un laboratorio da ridere riparte il comedyficio tra vecchi e nuovi talenti

Un laboratorio da ridere torna a illuminare il palcoscenico, unendo vecchi e nuovi talenti nel cuore del comedy. Tra storie di speranze tradite e disillusioni, si accendono risate intelligenti e momenti toccanti, tra cabaret e teatro. Il festival al Parco Tittoni promette di essere un’occasione imperdibile per tutti: attori, comici e appassionati. Stavolta il palco sarà il luogo dove la comicità si reinventa e si esprime con passione, emozionando e sorprendendo il pubblico come mai prima.

Una storia di speranze tradite, rievocata in un presente fatto di disillusioni e conflitti, per uno spettacolo originale e toccante. Ma pure le risate intelligenti dei comici di Zelig, Colorado e Lol. La parola, teatralizzata e impiegata nel cabaret, protagonista dell'avvio di settimana al Parco Tittoni. Stavolta il festival desiano darĂ ampio spazio a chi recita e a chi si impegna nella vis comica, con un doppio appuntamento. Non mancherĂ comunque la musica, con una serata dedicata agli anni Ottanta. SarĂ questo il programma della rassegna ospitata dal grande parco di Villa Tittoni: si comincerĂ martedì alle 21 con lo spettacolo "Parole perdute nel tempo", con il regista Giacomo Puzzo che dirigerĂ gli attori della Compagnia Apnea Cerebrale in una storia in cui risuonano con forza, inascoltate, le parole di speranza di un gruppo di partigiani condannati a morte, mentre nell'attualitĂ di oggi segnata dal tradimento di quegli ideali una famiglia si ritrova per una cena di Natale dovendo fare i conti con quel tradimento, tra conflitti e disillusioni personali.