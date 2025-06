Un giardino tutto nuovo Nel segno dell’inclusione

Un giardino tutto nuovo nel segno dell'inclusione. La rinascita del verde di via Donatori del sangue, restituito alla cittadinanza dopo un intervento di riqualificazione, rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Tomasi, gli assessori Bartolomei, Sgueglia e Sabella, insieme al cuore pulsante della città: i cittadini che ora potranno godere di uno spazio più bello, più accessibile e più vivo, simbolo di speranza e coesione.

Nuova vita per il giardino di via Donatori del sangue, restituito alla cittadinanza dopo un intervento di riqualificazione per donare allo spazio piena fruibilità e decoro. Il recupero dell'area è stato possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni di volontariato e realtà del territorio. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Tomasi, gli assessori Alessio Bartolomei, Gabriele Sgueglia e Alessandro Sabella, insieme al presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme 'Marino Marini' e dell'associazione 'Amo Pistoia' Paolo Romoli, e il presidente dell'altro club Rotary Pistoia–Montecatini Terme Tommaso Stanghellini.

