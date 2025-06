un esercito di 4mila appassionati torna al parco la strabassotti

Preparati a vivere una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà: domenica 8 giugno, al Parco di Monza, torna la StraBassotti, l’evento che ha già coinvolto oltre 4.000 appassionati e i loro amati bassotti. Un esercito di quattro zampe e padroni si daranno appuntamento alle 8 in viale Mirabello, pronti a vivere un’esperienza unica tra giochi, passeggiate e tanta allegria. La giornata promette emozioni indimenticabili per tutta la famiglia.

Nelle edizioni passate questo evento ha contato la partecipazione di oltre 4.000 persone accompagnate dai loro amici a quattro zampe bassotti. Si parla della StraBassotti, una marcia podistica non competitiva la cui sesta edizione si terrà domenica 8 giugno al Parco di Monza. L'evento avrà inizio alle 8 in viale Mirabello. Diverse attività renderanno la giornata speciale. Primi tra tutti i giochi proposti da "My dogs team ADS", centro di educazione e cultura cinofila, stimoleranno la ricerca olfattiva dei cani. "Dog Space toelettatura" offrirà poi una dimostrazione dal vivo di toeletta per cani e sarà a disposizione per garantire il servizio a chiunque lo desideri.