Un cane per un uomo che non sapeva amare le donne L’amico fedele visto da Ciccotti

Scopri il profondo legame tra uomo e cane attraverso storie che toccano il cuore. Dopo il celebre caso di Hachiko, simbolo di lealtà eterna, arriva "L’amico fedele" di Scott McHehee e David Siegel, un racconto che celebra la fedeltà anche nei momenti più bui. Un viaggio emozionante tra solitudine, amore e speranza che ci ricorda come un cane possa essere molto più di un semplice animale: un vero amico nel senso più autentico.

Dopo il caso (vero) del cane cui muore il padrone e si reca alla stazione della metro per diversi anni ad aspettarlo come usava ( Hachiko-Il tuo migliore amico, 2009, Lasse Halloström ), ecco un altro caso (verosimile) di cane fedele, orfano: L’amico fedele (The Friend, 2024) di Scott McHehee e David Siegel. Il noto scrittore newyorkese Walter ( Bill Mattay, incolore), dopo aver deciso di andarsene nel mondo dei sogni (suicidio), nel testamento lascia Apollo (un imponente alano alto come un puledro), a Irin (N aomi Watts: mai sopra le righe, lirica), una sua ex allieva, anche lei scrittrice, nonché docente di scrittura, sua ex amante (seppur per una notte). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un cane per un uomo che non sapeva amare le donne. L’amico fedele visto da Ciccotti

