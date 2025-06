Un 18enne accoltellato in spiaggia dopo una lite | è morto dopo un’ora di agonia

Tragedia sulla spiaggia di Marina di Varcaturo, dove un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante una lite. Un episodio drammatico scaturito da motivi futili e culminato in un'agonia di un'ora. La violenza, ancora una volta, ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e quanto sia importante promuovere la cultura del rispetto e della pace.

È stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio. È morto in questo modo un ragazzo di 18 anni. La lite per futili motivi è scoppiata in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni di Giugliano, in provincia di Napoli, e Castel Volturno, nel Casertano. L’episodio si è verificato poco dopo le 13. Il giovane è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava di passaggio. È morto dopo circa un’ora di agonia. Fatali due fendenti al torace. Indagini sono in corso per definire la dinamica dei fatti e i responsabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un 18enne accoltellato in spiaggia dopo una lite: è morto dopo un’ora di agonia

