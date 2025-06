UMBRIA La diga salva il lago Soccorso toscano al Trasimeno

Un importante passo avanti per la salvaguardia del Trasimeno: il "Patto del Trasimeno" siglato a Castiglione del Lago tra Toscana e Umbria promette di valorizzare e tutelare il lago, garantendo un equilibrio idrico vitale per l’ecosistema e le comunità locali. Questo storico accordo, atteso da oltre vent’anni, rappresenta un punto di svolta nella cooperazione regionale. Un impegno concreto che segna un nuovo capitolo per il patrimonio naturale del territorio.

CASTIGLIONE DEL LAGO (Perugia) Sarà ricordato come il "Patto del Trasimeno". E’ lo storico accordo di programma - atteso da oltre vent’anni – che regolerà il trasferimento di 10 milioni di metri cubi di acqua all’anno dalla diga di Montedoglio al lago umbro, ma non solo. Siglato ieri a Castiglione del Lago tra i presidenti della Toscana, Eugenio Giani e della Regione Umbria, Stefania Proietti, dopo la bozza già approvata nelle scorse settimane dalle rispettive giunte regionali, rappresenta lo strumento che dovrebbe permettere di alzare di circa 10 centimetri il livello del lago umbro, in grave crisi idrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - UMBRIA La diga salva il lago. Soccorso toscano al Trasimeno

