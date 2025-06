Ultim’ora Osimhen ha rifiutato l’Al Hilal | la volontà del nigeriano

Ultim’ora: in un colpo di scena inaspettato, Victor Osimhen ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal, smentendo le voci di un trasferimento imminente. La volontà del calciatore nigeriano si oppone alle trattative e apre nuovi interrogativi sul suo futuro. Continuano a susseguirsi aggiornamenti, mentre tifosi e addetti ai lavori cercano di capire le prossime mosse dell’attaccante e le possibili conseguenze per il mercato. Cosa riserverà il destino di Osimhen?

Ultim’ora clamoroso sulla vicenda Osimhen -Al Hilal, il nigeriano ha rifiutato! I dettagli. Continuano ad arrivare aggiornamenti in merito al caso Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha ricevuto una proposta piuttosto interessante da parte dell’Al Hilal. Il club arabo vorrebbe provare a portarlo alla corte di Simone Inzaghi già per il mondiale per club, ma la situazione è complessa. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal giornalista ed amico nigeriano di Victor Osimhen, Buchi Laba. Come riportato dal giornalista, in grado di conoscere la reale volontà dell’attaccante per via della loro amicizia, ha rivelato che Osimhen ha rifiutato l’offerta dell’ Al Hilal. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora, Osimhen ha rifiutato l’Al Hilal: la volontà del nigeriano

Osimhen, il Napoli dice no all’Al-Hilal: la Juve pronta all’assalto con 80 milioni - Victor Osimhen, stella del Napoli, rientrerà presto dopo il prestito al Galatasaray. Nonostante l'interesse dell'Al-Hilal, il club partenopeo ha rifiutato l'offerta dei sauditi.

Come anticipato nelle ultime ore, l’Al-Hilal ha già comunicato al Napoli che paga la clausola di Victor Osimhen. Il club arabo è ancora in attesa del sì dell’attaccante nigeriano. Partecipa alla discussione

Victor #Osimhen è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'#AlHilal: il club arabo è pronto a pagare la clausola da 75 milioni di euro presente nel contratto col #Napoli e offre un super contratto all'attaccante nigeriano Manca soltanto l'ultimo via Partecipa alla discussione

Osimhen accetta l'offerta dell'Al Hilal, manca l'accordo con il Napoli: le news di mercato - L'attaccante nigeriano ha trovato l'accordo sull'ingaggio con l'Al-Hilal, ma gli arabi non soddisfano ancora le richieste del Napoli per il cartellino. La distanza attuale è di 5 milioni ... Secondo sport.sky.it

SKY - Osimhen, l'Al-Hilal è arrivato a 75 milioni. Manca solo il sì del nigeriano - L’ Al-Hilal ha deciso di rilanciare ancora l'offerta per convincere il Napoli a cedere Victor Osimhen, il club arabo è arrivato ad offrire 75 milioni di euro bonus compresi, una cifra che dovrebbe ... Da msn.com

ULTIM'ORA Sky - Osimhen ha detto sì all'Al-Hilal! Ma il Napoli chiede altri 5 milioni: le cifre - Calciomercato SSC Napoli, è vicina la svolta per la cessione di Victor Osimhen. Dove? In Arabia Saudita, è lì che c'è l'Al-Hilal, l'unica squadra in grado di alzare l'asticella e offrire lo stipendio ... Come scrive msn.com