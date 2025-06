Ultim’ora Jonathan David Juve e Napoli beffate | decisa la nuova destinazione

Il calciomercato si infiamma con sorprese e colpi di scena: Jonathan David, uno dei nomi più caldi, sembrava destinato a una grande mossa, ma Juventus e Napoli sono state beffate. Dopo le prime trattative, la sua nuova destinazione è stata finalmente decisa, lasciando di stucco tifosi e addetti ai lavori. Chi sarà il suo nuovo club? Scopriamolo insieme in questa analisi dettagliata.

Il calciomercato è appena cominciato e il canadese Jonathan David resta uno dei nomi più appetibili da acquistare. Il calciomercato è appena cominciato per le squadre impegnate per il Mondiale per club mentre per le altre comincerà il prossimo 1 Luglio. Sul mercato ci sono tanti nomi interessanti, specialmente sul mercato degli svincolati ed uno di questi è l’attaccante canadese Jonathan David, giocatore con il contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno. (Lapresse) TvPlay Da mesi Jonathan David viene considerato come uno dei nomi più interessanti sul mercato mondiale, un profilo molto interessante specialmente perchè rappresenta un parametro zero. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ultim’ora Jonathan David, Juve e Napoli beffate: decisa la nuova destinazione

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Juventus, individuato il grande colpo: offerti oltre 40 milioni - I bianconeri vanno all'assalto di un rinforzo di calciomercato, proposta dalle cifre importanti: le ultime notizie ... Come scrive calciomercato.it

Gazzetta - Per David la juve prende tempo - Come riferisce Gazzetta, La Juventus prende tempo con Jonathan David, l’attaccante fresco di svincolo dal Lilla. I nuovi dirigenti Comolli e Chiellini chiedono al canadese ... Scrive tuttojuve.com

Juventus, via gli acquisti di Giuntoli: da Donnarumma a David, ecco gli obiettivi - L’obiettivo dei bianconeri è monetizzare a partire dagli acquisti errati di Giuntoli per ricostruire la Juventus: David, Tonali e Donnarumma restano le priorità per Comolli ... sport.virgilio.it scrive