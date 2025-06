ULTIM’ORA – IL CODACONS DENUNCIA MEDIASET | Va cacciata immediatamente | Violazione gravissima del codice etico

In un’epoca in cui i valori etici dovrebbero guidare ogni trasmissione, il Codacons non ha esitato a denunciare duramente Mediaset per una grave violazione del codice etico avvenuta durante un programma su Canale 5. La richiesta di squalifica immediata sottolinea la fermezza con cui l’associazione difende i diritti dei cittadini e il rispetto delle norme. È ora di chiedere responsabilità e trasparenza nel mondo dello spettacolo.

Dura presa di posizione del Codacons e del mondo social per quanto successo nel corso del programma di Canale 5. Chiesta la squalifica. ICodacons, acronimo di Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, è una delle più note e attive associazioni di consumatori e utenti in Italia. Fondato nel 1986, si propone di tutelare i diritti dei cittadini in un’ampia varietà di settori, agendo s ia a livello individuale, assistendo singoli consumatori, sia a livello collettivo. La sua composizione è eterogenea, formata da un network di avvocati, esperti legali, consulenti e volontari distribuiti su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - ULTIM’ORA – IL CODACONS DENUNCIA MEDIASET: “Va cacciata immediatamente” | Violazione gravissima del codice etico

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Codacons Ultim Denuncia Mediaset

GF Vip nei guai Codacons denuncia concorrenti e Mediaset/ “Gravi episodi che rappresentano forma di violenza” - Come riporta Adnkronos, Codacons ... di denunciare i fatti anche all’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendole “di adottare provvedimenti e sanzioni contro ... Secondo ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip, il Codacons denuncia i concorrenti dopo il caso Bellavia: "Rischiano fino a 4 anni di carcere" - Il reality si trova dunque ad affrontare una denuncia esposta da Codacons contro l'azienda Mediaset, gli autori, il conduttore e i concorrenti del reality, accusati di violenza privata nei ... Si legge su comingsoon.it

Grande Fratello Vip 7 : Sara Manfuso abbandona, il Codacons denuncia - per la denuncia del Codacons nei confronti del programma dopo quanto accaduto a Bellavia, e per il ritiro spontaneo di un'altra concorrente, ossia Sara Manfuso. Andiamo, però, con ordine. Si legge su vanityfair.it

Grande Fratello Vip, Codacons denuncia Mediaset: pubblicizzato il marchio di Corona