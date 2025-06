Ultim’ora clamoroso Italia | Spalletti verso le dimissioni da ct della Nazionale

Ultim'ora clamorosa: Luciano Spalletti potrebbe lasciare la guida della Nazionale italiana prima della prossima sfida di domani alle 20.45. Dopo le recenti polemiche e tensioni, si intensifica il pressing su una decisione che potrebbe rivoluzionare il futuro del calcio azzurro. È ancora tutto da chiarire, ma le voci si fanno sempre più insistenti: cosa riserverà il destino della nostra nazionale? Rimani con noi per tutti gli aggiornamenti.

Clamorosa notizia per il futuro della Nazionale, il commissario tecnico verso una scelta inaspettata: i dettagli. Arrivano clamorosi aggiornamenti circa il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, si fa sempre più concreta la possibilità che l’ex tecnico del Napoli rassegni le sue dimissioni prima della prossima sfida, prevista per domani alle 20.45. Le polemiche nelle ultime ore dopo la sconfitta degli azzurri per 3-09 contro la Norvegia hanno alimentato le voci relative ad un possibile esonero prematuro. Non c’erano, tuttavia, dubbi in merito al prossimo impegno contro la Moldavia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it