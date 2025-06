Ultimo vandalizzata la targa in suo onore che cos’è successo

Ultimo, uno dei giovani cantautori italiani più apprezzati degli ultimi tempi, ha conquistato il cuore di milioni con le sue emozioni autentiche e la sua musica coinvolgente. Tuttavia, un episodio recente ha scosso i suoi fan: la targa commemorativa in suo onore, posta dalla città di Roma, è stata vandalizzata. Un gesto che non solo offende l’artista, ma anche chi crede nel potere positivo della musica. Ma cosa è successo esattamente?

Uno tra i giovani cantautori italiani più apprezzati degli ultimi tempi è, senza dubbio, Ultimo, che con la sua musica si è saputo creare in poco tempo una solida carriera e un seguito di affezionati ammiratori. Il musicista riesce a parlare a nuove e vecchie generazioni con la sua musica che parla di emozioni in modo autentico. Di recente, però, un omaggio fatto dalla città di Roma in suo onore ha subito un grave sfregio. Infatti la targa a lui dedicata al Parco di San Basilio è stata vandalizzata. Ultimo, targa sfregiata. Ultimo è un cantautore romano del 1991 e dal 2021 è legato a Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, da cui ha avuto il piccolo Enea, nato nel 2024.

Ultimo, vandalizzata targa dedicata al cantante a Roma - Un episodio di vandalismo scuote il quartiere romano di San Basilio, dove è stata danneggiata la targa dedicata al celebre cantante Ultimo.

