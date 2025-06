Ultimissime Juve LIVE | la nuova dirigenza blinda Yildiz svelato il piano per arrivare a Tonali

Resta sempre un passo avanti con le ultimissime Juve live: dalla nuova dirigenza che blindano Yildiz alle strategie per portare a Torino Tonali, ogni notizia in tempo reale svela i prossimi capitoli della stagione bianconera. La redazione di JuventusNews24 ti tiene aggiornato, offrendo analisi e dettagli esclusivi. Non perdere neanche un aggiornamento: il futuro della Juventus si scrive ora, e tu puoi essere il primo a scoprirlo.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

L'Inter invoca il diavolo di Hoijlund. La Juve blinda Yildiz

David parla di Juve e arriva l'offerta! Comolli, ecco il primo riscatto - L'attaccante in un'intervista si esprime sul suo futuro e il club bianconero ci prova per anticipare la concorrenza del Napoli di Conte. Intanto la rinnovata dirigenza blinda una certezza

La Juventus vola, con il tandem Comolli-Chiellini più chiaro il futuro della dirigenza - Mentre la squadra si prepara al Mondiale per club, il nuovo direttore generale sta passando al vaglio diverse figure per la carica di direttore sportivo. Sul mercato, la società mira a blindare Yildiz