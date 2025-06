Ue si riducono gli indennizzi sui ritardi aerei | Codacons sul piede di guerra

Codacons, che si prepara a scendere in campo con fermezza. Le nuove norme sull'indennizzo per i ritardi aerei minano i diritti dei passeggeri, rendendo più difficili ottenere compensi e riducendo gli importi di rimborso. La tutela dei viaggiatori rischia di essere sacrificata sull’altare delle nuove regolamentazioni, mentre l’Europarlamento si appresta a discutere queste modifiche cruciali.

Serviranno più ore di ritardo del volo aereo per avere un indennizzo dalle compagnie, tetti per i rimborsi saranno più bassi, con limiti anche nei casi di riprotezione per un volo cancellato. Il Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea ha deciso alcune modifiche al regolamento 2612002 sul trasporto aereo che modifica i meccanismi di indennizzo rendendoli più complicati. Il testo è ora all’esame dell’Europarlamento. A lanciare l’allarme è il Codacons. “È una follia che rappresenta un immenso regalo per le compagnie aeree e un danno enorme per i consumatori”, afferma l’associazione dei consumatori che si dice “pronta ad una battaglia legale per contrastare le nuove norme”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

