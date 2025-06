Ue più flessibilità per gli aiuti di Stato per la casa

L’Unione Europea si rimette in moto per affrontare una delle sfide più urgenti: la crisi abitativa. Con una nuova consultazione pubblica, si punta a rendere gli aiuti di Stato più flessibili e mirati, rispondendo alle esigenze crescenti dei cittadini. Una volta conclusa questa fase di ascolto, Palazzo Berlaymont si appresta a varare le nuove norme, aprendo così la strada a soluzioni innovative e più efficaci per il settore abitativo.

Più flessibilità negli aiuti di Stato per gli alloggi. L’Unione Europea torna a focalizzarsi su alcuni dei dossier lasciati un po’ da parte nel 2025: uno di questi è quello della crisi abitativa. La Commissione ha dato il via ad una consultazione pubblica per rivedere le norme sugli aiuti di Stato per affrontare l’emergenza alloggi. La consultazione finirà a luglio. Poi, al massimo al rientro dalle ferie, Palazzo Berlaymont procederà a comunicare le nuove norme. Ad occuparsi del dossier è innanzitutto la vice presidente esecutiva con delega alla Transizione Teresa Ribera, uno dei pochi membri socialisti di una Commissione targata inesorabilmente Ppe. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

