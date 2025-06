Ucraina Zelensky | A Kharkiv puro terrorismo pressare la Russia per la pace

E' di un morto e oltre 40 feriti il nuovo raid di Mosca sulla che ha colpito sabato pomeriggio la città ucraina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky: "A Kharkiv puro terrorismo, pressare la Russia per la pace"

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Ucraina: Zelensky, a Kharkiv puro terrorismo, pressare Russia per pace - Milano, 7 giu. (LaPresse) - Gli attacchi russi su Kharkiv sono "puro terrorismo". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendo che nel raid ... Lo riporta msn.com

Raid russi, scorre il sangue a Kharkiv. Zelensky: “Terrorismo puro” - La vendetta di Vladimir Putin per l'operazione di Kiev “Tela del Ragno” contro i bombardieri russi si è abbattuta su Kharkiv, la seconda città del Paese tra le più martoriate dalla guerra in Ucraina. Come scrive lastampa.it

La Russia bombarda ancora, Zelensky: «Putin assassino». Scambio di accuse sui prigionieri - Altre cinque vittime civili tra Kharkiv e Kherson, mentre Trump critica l’operazione dell’intelligence di Kiev che ha portato alla distruzione di decine di aerei strategici russi. Intanto tra Mosca e ... Secondo editorialedomani.it