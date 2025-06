Ucraina Zelensky | A Kharkiv puro terrorismo pressare la Russia per la pace | Mosca | offensiva nella regione ucraina di Dnipropetrovsk

In un contesto di tensioni crescenti tra Ucraina e Russia, le recenti offensive a Kharkiv e Dnipropetrovsk alimentano il timore di un escalation militare. Zelensky chiede alla comunitĂ internazionale di fare pressione sulla Russia per favorire la pace, mentre Mosca intensifica i raid, causando vittime e feriti tra civili. La stabilitĂ della regione appare sempre piĂą fragile, lasciando il mondo in attesa di una soluzione diplomatica.

E' di un morto e oltre 40 feriti il nuovo raid di Mosca sulla che ha colpito sabato pomeriggio la cittĂ ucraina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky: "A Kharkiv puro terrorismo, pressare la Russia per la pace" | Mosca: offensiva nella regione ucraina di Dnipropetrovsk

