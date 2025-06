Ucraina smentisce offensiva russa a Dnipropetrovsk | Disinformazione

In un contesto di crescente tensione e disinformazione, l'Ucraina ribatte con fermezza alle false notizie sulla presunta offensiva russa a Dnipropetrovsk. Il portavoce dello Stato maggiore ucraino, Andriy Kovalev, smentisce categoricamente tali affermazioni, sottolineando che i combattimenti continuano solo nella regione di Donetsk. La verità rimane cruciale per mantenere la chiarezza nel conflitto e difendere l'informazione dai tentativi di manipolazione.

Il portavoce dello Stato maggiore ucraino, Andriy Kovalev, ha respinto come falso l'annuncio di Mosca di un'offensiva nella regione di Dnipropetrovsk. "Questa informazione non è vera. I combattimenti continuano nella regione di Donetsk " e l'annuncio "è disinformazione russa", ha affermato citato dai media ucraini. "Il nemico non è entrato nella regione di Dnipropetrovsk". Nel frattempo, le Forze di difesa dell'Ucraina meridionale hanno detto che "il nemico non abbandona i suoi propositi di entrare nella regione di Dnipropetrovsk, ma i nostri combattenti mantengono la loro linea del fronte, sventando i piani dell'occupante". 🔗 Leggi su Quotidiano.net