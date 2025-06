Ucraina-Russia nessuno scambio di prigionieri ma solo scambio di accuse

In un contesto di tensioni crescenti tra Ucraina e Russia, le parole scambiate prevalgono sui fatti concreti. Mentre lo scambio di prigionieri viene rimandato ancora una volta, i bombardamenti continuano a devastare cittĂ ucraine, alimentando un clima di incertezza e sfiducia. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di non rispettare gli accordi di Istanbul, lasciando il futuro di questa difficile pace nelle mani di un fragile equilibrio che ancora si fa attendere.

Lo scambio di prigionieri è stato rinviato presumibilmente alla prossima settimana. Intanto proseguono i bombardamenti sulle cittĂ ucraine, mentre Mosca accusa Kiev di non rispettare l'intesa raggiunta a Istanbul sullo scambio di prigionieri.

