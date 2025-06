Ucraina ondata di droni Kiev sulla Russia | Mosca chiude gli aeroporti

Un'ombra di tensione si allunga tra Ucraina e Russia, con un'ondata di droni ucraini che ha colpito le regioni russe, portando alla chiusura degli aeroporti a Mosca. La situazione diventa sempre più complessa, mentre i sistemi di difesa intercettano decine di minacce senza precedenti.

(Adnkronos) – Ondata di attacchi di droni ucraini contro la Russia oggi, 8 giugno 2025. I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e abbattuto 61 velivoli senza pilota nelle regioni di Tula, Bryansk, Kaluga, Oryol, Belgorod e Kursk, nella regione di Mosca e sul territorio della Repubblica di Crimea. Lo ha riferito il Ministero . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

