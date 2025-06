Ucciso per proteggere i cittadini Omaggio a Francesco Centrone

In un mondo in cui il coraggio e il senso del dovere fanno spesso la differenza tra vita e morte, ricordiamo con rispetto e ammirazione Francesco Centrone. Il maresciallo della Guardia di Finanza, ucciso il 8 giugno 1983 a Lecco mentre tutelava i cittadini, incarna il sacrificio di chi mette la propria vita al servizio della comunitĂ . Oggi, celebriamo il suo esempio, un omaggio a chi ha dato tutto per la sicurezza di tutti noi.

Lecco, mercoledì 8 giugno 1983, corso Promessi Sposi, all’altezza del civico 36. Il maresciallo capo della Guardia di finanza Francesco Centrone sta andando al lavoro ma sente delle esplosioni, anzi degli spari. Non è ancora in servizio ma si avvicina al punto da dove provengono i colpi di arma da fuoco, probabilmente giĂ sapendo quello che sta succedendo: sono gli anni Ottanta, le rapine a mano armata sono quasi all’ordine del giorno. Non si sbaglia: vede due malviventi che sparano all’impazzata per assicurarsi una via di fuga contro alcuni poliziotti. In mezzo ci sono passanti inermi, bambini, giovani, adulti, anziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ucciso per proteggere i cittadini. Omaggio a Francesco Centrone

